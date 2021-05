Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit deutlichen Zuwächsen geschlossen, der ATX konnte um satte 2,3% zulegen. Von der allgemein positiven Stimmung, die in Europa herrschte, liessen sich auch die Anleger am heimischen Markt anstecken, zudem gab es auch eine Gegenbewegung auf die Rückgänge vom Vortag. Im Blickpunkt des Interesses standen Zahlenvorlagen einiger österreichischer Unternehmen, Lenzing berichtete über ein gut verlaufenes erstes Quartal, der Umsatz stieg um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 489,3 Millionen Euro, das Periodenergebnis konnte um 69 Prozent auf 29,9 Millionen verbessert werden, Analysten reagierten positiv auf das vorgelegte Zahlenwerk, so bestätigte die Baader Bank die Einstufung als "Top Pick", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...