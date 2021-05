Die Erwartungen der Analysten wurden deutlich übertroffen. So stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf 3,2 Milliarden US-Dollar (knapp 2,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen ArcelorMittal am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das war deutlich mehr als im Vorquartal und auch im Vorjahr, als der Konkurrent von Thyssenkrupp lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...