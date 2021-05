Der internationale Technologiekonzern Andritz hat eine neue Florbildungslinie bei Romatex Home Textiles (Pty) Ltd. mit Sitz in Kapstadt, Südafrika, erfolgreich in Betrieb gesetzt. Die Linie ist speziell für die Herstellung von Maliwatt-Produkten vorgesehen, die in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt werden, darunter Heimtextilien, Baumaterial, Geotextilien, medizinische Anwendungen und Schuhe sowie als Kunststoffersatz im Handelsbereich. Das Unternehmen informiert zudem darüber, dass man von Lee & Man Paper den Auftrag zur Lieferung von zwei Halbzellstoff-Faserlinien für die Anlagen in China erhalten habe. Die Inbetriebnahme beider Linien ist für Ende 2022 geplant. Die neuen Faserlinien werden eine Kapazität von 1.000 Tagestonnen aufweisen und ...

