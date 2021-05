Die aktuell längste Serie: Commerzbank mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 17.81%) - die längste Serie dieses Jahr: Baidu 11 Tage (Performance: 38.80%). Tagesgewinner war am Mittwoch K+S mit 7,95% auf 9,86 (183% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,99%) vor SMA Solar mit 5,92% auf 45,46 (77% Vol.; 1W -7,71%) und Leoni mit 4,68% auf 12,74 (155% Vol.; 1W 6,08%). Die Tagesverlierer: Valneva mit -6,92% auf 12,64 (168% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,67%), Lyft mit -6,34% auf 52,63 (319% Vol.; 1W -16,99%), GoPro mit -3,02% auf 10,59 (34% Vol.; 1W -9,95%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (29389,71 Mio.), Amazon (24275,96) und Apple (21521,03). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2021er-Tagesschnitt gab ...

