Basler AG schließt Q1 mit starkem Wachstum, hoher Profitabilität und positiven Ausblick ab Bei der Commerzbank zeichnet sich eine Einigung über den angekündigten Abbau von 7500 Stellen ab (BöZ) CLIQ Digital startet in das Jahr 2021 mit erneut beeindruckendem Umsatz- und Ergebniswachstum CompuGroup Medical profitiert von der Digitalisierung im Gesundheitswesen mit dynamischem Wachstum in Q1 DEUTZ blickt nach erfolgreichem Jahresauftakt optimistisch auf das Gesamtjahr 2021 Elmos Semiconductor SE: Dynamischer Start in das Geschäftsjahr 2021 Evonik wird nach erstem Quartal etwas optimistischer Freenet steigert operatives Ergebnis - Umsatz schrumpft durch Corona Corona belastet Fresenius und Tochter FMC - Ausblicke bestätigt HeidelbergCement bleibt zuversichtlich für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...