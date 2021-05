Mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen lassen sich kurzfristige Stromausfälle überbrücken, um so wertvolle Ressourcen wie etwa Daten zu schützen. Supercaps bieten in solchen Anwendungen verschiedene Vorteile gegenüber Batterien. Welche das sind. Stromausfälle können in der Produktion verheerende Auswirkungen haben und beispielsweise zu Datenverlusten und gar zum Stillstand der ganzen Produktionsanlage kommen. Abhilfe können hier unterbrechungsfreie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...