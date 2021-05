Das schwedische Startup Volta Trucks hat seine neue Strategie bis 2025 vorgestellt und in diesem Zuge drei neue Varianten angekündigt: Neben dem 16-Tonner sollen ab 2023 Versionen in den Gewichtsklassen 7,5 Tonnen, 12 Tonnen und 19 Tonnen angeboten werden. Bis zum Zieljahr der nun vorgestellten "Road to Zero Emissions"-Strategie will Volta Trucks ein jährliches Verkaufsvolumen von 27.000 E-Trucks ...

