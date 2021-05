Ort des Tages: Trenkwalder Group AG Headquarter. Die Trenkwalder Gruppe ist einer der führenden Personaldienstleister in Mittel- und Osteuropa, vertreten in 14 europäischen Ländern, mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. In den letzten Jahren hat sich Trenkwalder zu einem Anbieter von digitalisierten 360° HR-Lösungen entwickelt. Als zuverlässiger strategischer Partner für Kunden aus allen Wirtschaftsbereichen bietet die Trenkwalder Gruppe Lösungen in den Bereichen Personalbereitstellung, HR-Dienstleistungen und Business Process Outsourcing. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Kaya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.05.)

