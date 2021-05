Die Pierer Mobility AG eröffnet die Sonderausstellung "The Future of Electric Mobility" in der KTM Motohall in Mattighofen. Die Ausstellung zeigt spannende Illustrationen von aktuellen und zukünftigen Produkten, die die Welt der Elektromobilität prägen werden. CEO Stefan Pierer: "Unsere Vision ist, dass der bestehende europäische Motorrad- und Rollermarkt in der kleinvolumigen Hubraumkategorie von 50 - 125 cm3 (4 - 11 kW) innerhalb der nächsten 10 Jahre zu einem großen Teil im Niedrig-Volt-Bereich (48 Volt) elektrisch sein wird. Unser Team ist bereit, in der neuen Welt der Elektromobilität eine führende Rolle zu spielen." Die ersten Fahrzeuge der innovativen Baureihe von Husqvarna Motorcycles werden im Rahmen der Sonderausstellung erstmalig ...

