Das Geld fliesse Wisekey in Form eines kurzfristigen, in zwölf Monaten rückzahlbaren Darlehens zu, teilte Wisekey am Freitag mit.Die Rückzahlung des Darlehens könne entweder in bar oder durch die Aufforderung von Blue Ocean, eine Wandelanleihe bis zu 10,8 Millionen Dollar zu zeichnen, erfolgen, heisst es weiter. Bei letzterem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...