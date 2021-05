Die Rally im späten Donnerstagsgeschäft an den US-Börsen dürfte den Anlegern hierzulande Mut am Freitag machen. Erst kurz vor Handelsschluss zog das bekannteste US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial +0,93% kräftig an und stieg sogar auf ein Rekordhoch. Am Freitagmorgen, knapp eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX gut 0,8 Prozent höher bei 15.296 Punkten gesehen. Am Ende einer von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...