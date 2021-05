Das Konzernergebnis der Raiffeisen Bank International (RBI) hat sich im 1. Quartal 2021 um mehr als ein Fünftel auf 216 Mio. Euro (Q1 2020: 177 Mio. Euro) verbessert. In der Berichtsperiode wurden Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 79 Mio. Euro gebucht - nach 153 Mio. Euro in der Vorjahresperiode ein Rückgang um fast die Hälfte. "Im März hat die Kreditnachfrage an Fahrt aufgenommen. Dank des Fortschritts bei den Impfungen spüren wir eine positive Stimmung. Die wirtschaftliche Erholung ist sichtbar und wird sich in den kommenden beiden Jahren nachhaltig fortsetzen", sagte Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI. Die Betriebserträge gingen im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 1.259 Mio. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...