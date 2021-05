Aktien: Warum es bergab geht! Marktgeflüster (Video)

Ein Gastbeitrag von Markus Fugmann, vom 05.05.2021Warum kommen Aktien heute so unter Druck? Der Dax verliert über -2%, der Nasdaq fast -3% - nur der Dow Jones mit leichten Verlusten. Was ist da los - gibt es eine auslösende Meldung, einen Grund? Nicht wirklich. Schon die letzten Tage haben gezeigt, dass die Aktienmärkte "müde" sind - vor allem die großen Aktien aus dem Tech-Sektor wie Apple und Amazon, die trotz superstarker Zahlen nicht mehr steigen wollten. Und was nicht steigt, hat die Tendenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...