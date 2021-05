Global Payments s.r.o., ein Joint Venture von Erste Group, CaixaBank und Global Payments Inc., übernimmt die Kunden der zur Ingenico Group gehörenden Payone GmbH, die ein Netzwerk von Zahlungsterminals in Österreich betreibt. Payone musste aus kartellrechtlichen Gründen ihr Geschäft in Österreich verkaufen und Global Payments s.r.o. ging in dem Prozess als Bestbieter hervor. Der Vertrag für den Kauf des Kundenstocks wurde am 3. Mai 2021 unterzeichnet. "Damit sind wir ein starker Player, wenn es um Zahlungslösungen für Händler geht", so Thomas Schaufler, Chief Retail Officer der Erste Group.

