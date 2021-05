Die Alba-Tochter Interseroh will im kommenden Jahr mit einem neuen dualen System an den Markt gehen. Die neu gegründete "Interseroh+ GmbH" richte sich an alle Unternehmen, die nicht nur ihre gesetzliche Pflicht zur Verpackungslizenzierung erfüllen wollen, sondern selbst Verantwortung für das Schließen von Recycling- und Rohstoffkreisläufen übernehmen wollen. Sie können auf Wunsch sogar als stille ...

Den vollständigen Artikel lesen ...