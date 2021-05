Die Absatzzahlen in Deutschland erholen sich zunehmend, doch das Vorkrisenniveau haben die Autoverkäufe noch nicht erreicht. Der VDA korrigiert seine Jahresprognose nach unten. Im April wurden in Deutschland insgesamt 229.650 Pkw neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren dies zwar 90 Prozent mehr, dennoch bleiben die Zahlen um 26 Prozentpunkte hinter dem Wert aus dem April 2019 zurück. Das Produktionsniveau lag im April 2021 bei 316.200 Pkw, was einem Minus von 22 Prozent im Vergleich ...

