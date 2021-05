So, oder so ähnlich könnte man sich derzeit in Anlehnung an einen Buchtitel des Börsenaltmeisters André Kostolany ("Und was macht der Dollar?") fragen. Die Aktienmärkte - insbesondere das Tech-Segment - boomen und auch Rohstoffe haben inzwischen in den Hausse-Modus geschaltet. Die Immobilienmärkte kennen ohnehin seit langem nur eine Richtung - nach oben! In nahezu jedem Land finanziert die Politik riesige Corona-Hilfspakte, und zwar in erster Linie über die Druckerpresse. Eigentlich ein echtes "Goldilocks"-Szenario für Goldanleger. Und tatsächlich konnte der Goldpreis bis Anfang August letzten Jahres kräftig zulegen, fiel dann aber wieder so weit zurück, dass er sich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...