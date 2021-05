Aktien in Europa notieren vor Veröffentlichung des NFP-Berichts höher DE30 testet Widerstand bei 15.350 Punkten Adidas legt nach Quartalszahlen zu Die europäischen Aktienmärkte werden nach einer soliden Sitzung an der Wall Street gestern höher gehandelt. Der polnische WIG20 (W20) ist der europäische Index mit der besten Performance, der bisher um 1,8% höher gehandelt wird. Die meisten westeuropäischen Blue-Chip-Indizes notieren über 0,2% höher. Der französische CAC40 (FRA40) und der italienische FTSE MIB (ITA40) bleiben zurück und notieren in der Nähe ihrer gestrigen Schlusskurse. Quelle: xStation5 Die am Dienstagabend begonnene starke Aufwärtsbewegung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...