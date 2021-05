Bei dem Leiterplattenhersteller KSG Austria hat Margret Gleiniger die Geschäftsführung an Kornel Schmidt als selbständig vertretungsbefugten Geschäftsführer des Unternehmens übergeben. Der Diplom-Ingenieur Kornel Schmidt kam 2019 als Werkleiter zur KSG Austria. Er studierte an der TU Dresden Maschinenbau und erwarb vor seiner Anstellung bei dem Leiterplattenhersteller langjährige Berufserfahrungen in den Bereichen Qualität, Betriebs- und Werkleitung. ...

