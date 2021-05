Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe hat Haylay Robinson zur Underwriting-Chefin der Gruppe ernannt. Sie tritt ihr neues Amt Anfang Juni an, wie der Versicherer am Freitag mitteilte. Derzeit leitet sie den Underwriting-Bereich in Grossbritannien.In ihrer neuen Rolle werde Robinson die Underwriting-Funktionen und -Strategie ...

