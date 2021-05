Die Analysten der Baader Bank stufen Polytec weiter mit "Buy" ein, erhöhen das Kursziel aber von 12,0 auf 16,0 Euro. Für die Analysten bleibt die Aktie ein Top-Pick. Polytec habe die Krise der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie in sehr guter Verfassung überwunden und würde nun mit großem Vertrauen in die kommenden Jahre blicken, so die Analysten.

