Diese Woche gab es eigentlich alles, was Börse spannend macht. Ruhig begonnen, kräftig runter und aufgedreht in Richtung neue Hochs. Und das alles in nur fünf Tagen. Nichts für schwache Nerven. Und zwischendurch sah es nach einer tiefroten Woche aus. Nicht nur das die Quartalszahlen der populären Wasserstoffwerte enttäuschten und so die Korrektur dieses Sektors verschärften, kräftig verschärften, auch die Nachricht oder das Gerücht von chinesischer Luftraumverletzung in Taiwan brachte den Markt zum taumeln. Dazu noch Diskussionen über Patentschutz-Aussetzung brachten den Überfliegeraktien der ...

