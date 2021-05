Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert. Hier einige Fazits: Erste Group-Analysten zu Lenzing: "Nachdem Lenzing bereits zwei Wochen zuvor sein Q1 EBITDA sowie einen leicht höheren Ausblick für 2021 präsentierte, bestätigten die finalen Quartalszahlen nun den positiven Trend. Wir sehen das Unternehmen weiter gut positioniert, seine führende Position bei Spezialfasern mittel- bis langfristig zu halten und zu stärken. Während der Masken-Skandal bei Hygiene Austria die Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) angekratzt hat, so zeigen die letzten Entwicklungen, dass das Management hier schnell und entschlossen gegengesteuert hat. Der starke Nachhaltigkeitsfokus wird auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...