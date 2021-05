Der ATX schaffte mit einem Wochenplus von 1,5% den Sprung über die 3,300-Punkte Marke und schloss auf einem neuen 2-Jahres-Hoch. Befeuert wurde die gute Performance von den schwergewichtigen Banken als auch von OMV und voestalpine. Die Berichtssaison in Österreich lieferte auch diese Woche positive Impulse - bis auf die branchenspezifische Ausnahme FACC. An die Spitze der ATX-Kurstafel setzte sich die Uniqa mit +6,4%. CEO Brandstetter äußerte sich in einem Radiointerview letzten Freitag positiv zur AXA-Übernahme in CEE und will die Kosteneffizienz weiter steigern. Schlusslicht war diesmal die AT&S mit -6,3%, die im Zuge der Sektor Rotation aus dem Technologie-Bereich mitverkauft wurde. Nachdem letzte Woche Erste Group und BAWAG starke Q1-Zahlen ...

