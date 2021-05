Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kann auch in dieser Woche zulegen und setzt damit seinen Aufwärtstrend weiter fort. Auf Wochensicht steht ein Plus von 1,5% zu Buche sowie das Überspringen der 3.300-Punkte-Marke. Die geleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Tage verlaufen parallel unter dem ATX, sämtliche technische Indikatoren, sowohl kurz- als auch langfristige, generieren Kaufsignale. Der RSI befindet sich nach wie vor im neutralen Bereich. In der nächsten Woche wird der Fokus auf dem Halten der 3.300-Punkte-Marke liegen. Aber auch ein erneutes Unterschreiten dieser Linie sollte langfristig orientierte Investoren nicht irritieren.

