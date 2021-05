So tritt Hans Christoph Tanner als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied zurück. Gleichzeitig wird die Ernennung von David Maris als neues nicht-exekutives Mitglied vorgeschlagen.Tanner trete wegen seiner Pensionierung von dem Posten zurück, teilte COSMO am Montag mit. Sein Nachfolger Maris soll dann an der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...