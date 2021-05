Nel ASA-Aktionäre mussten in der vergangenen Woche regelrecht leiden. Nach der Veröffentlichung schwächerer Geschäftszahlen am Dienstag fiel die Aktie beinahe wie ein Stein. Lag das Top am Montag noch bei 2,47 Euro, wurde der Kurs bis Donnerstag auf nur noch 1,71 Euro durchgereicht. Das bedeutete in der Spitze ein Minus von 69%. Doch der Freitag machte mit einem Plus von 13 Prozent ...

