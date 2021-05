Die im direct market plus der Wiener Börse notierte Biogena Group Invest AG will ihre Marke NICApur veräußern. Ein großer Marktteilnehmer aus Deutschland habe starkes Interesse bekundet, die Marke NICApur zu übernehmen, um den Vertrieb in Deutschland und Österreich zu forcieren, wie es heißt. Aus diesem Grund seien konkrete Vertragsverhandlungen begonnen worden, heißt es.

