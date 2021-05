"Wie gewonnen, so zerronnen" - so, oder so ähnlich, müssen sich Nel ASA-Aktionäre heute Morgen fühlen. Nach der kräftigen Erholung am Freitag ging es heute vorbörslich zunächst weiter nach oben, ehe die Kurse in der ersten offiziellen Handelsstunde zwischen 9 Uhr und 10 Uhr wieder den Rückwärtsgang einlegten. Mittlerweile notiert der norwegische Wasserstoffspezialist schon wieder über acht Prozent im Minus. Nach Abschlägen von 14 Prozent ...

