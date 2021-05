Europäische Märkte handeln durchwachsen DE30 gibt anfängliche Gewinne wieder ab Deutsche Bank von malaysischen Behörden verklagt Die europäischen Aktienmärkte starteten mit einem Plus in die neue Woche. Allerdings gerieten die Indizes, vor allem aus Westeuropa, später in Bewegung. Derzeit ist die Situation in Europa gemischt - deutsche, französische und niederländische Indizes handeln niedriger, während spanische, italienische und polnische Aktien zulegen. Die britischen Aktien handeln flach. Quelle: xStation5 Der DE30 startete mit einem Plus in die neue Woche, verlor aber im Laufe des asiatischen Handels an Fahrt. ...

