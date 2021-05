Der ATX TR "will" offenbar die Rekordmarke 6727,44 sehen. Vielleicht geht sich das in einem Schwung heute noch aus. International ist es eher durchwachsen, denn der US-Arbeitsmarkt enttäuschte im April auf ganzer Linie. Anstatt des erwarteten Arbeitsplatzaufbaus um eine Million Stellen kamen nur 266 000 Arbeitsplätze hinzu. Die Arbeitslosenquote legte zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent zu. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang auf 5,8 Prozent gerechnet. Und Elon Musk ist auch grosses Thema. Offene Frage an die FMA: Was würdet Ihr mit Elon Musk machen? (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.05.)

