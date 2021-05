Die Kursbewegungen von Digitalwährungen bleiben erratisch. Während der zweigrößte Kryptowert Ether abermals ein Rekordhoch markiert, steigt die marktgrößte Digitaldevise Bitcoin in Richtung 60.000 US-Dollar. Der Shootingstar der vergangenen Wochen, die als Internetwitz gestartete Kryptoanlage Dogecoin, brach am Wochenende dagegen ein. Der Ether-Kurs stieg am Montag mit 4.140 Dollar auf einen neuen ...

