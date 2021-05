DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Sonstiges

publity AG bilanziert durchgehend nach HGB - Aktie verbleibt im Freiverkehr



10.05.2021 / 16:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. publity AG bilanziert durchgehend nach HGB - Aktie verbleibt im Freiverkehr - Rechnungslegung für 2020 nur noch nach HGB - Schärfung des Profils der publity AG als reiner Immobiliendienstleister - Tochterunternehmen PREOS Global Office Real Estate & Technology AG setzt IFRS-Rechnungslegung unverändert fort - publity AG entscheidet sich für Verbleib im Freiverkehr, Pläne zum Wechsel in den Prime Standard sind beendet

Frankfurt am Main, 10.05.2021 - Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale) schärft ihr Profil als reiner Immobiliendienstleister und wird zukünftig nur noch einen HGB-Einzelabschluss aufstellen. Bereits für das Geschäftsjahres 2020 wird es keinen IFRS-Konzernabschluss mehr geben. Der HGB-Ansatz gibt nach Überzeugung des Vorstands bei dem von der publity betriebenen Geschäftsmodell die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Leistungsfähigkeit der publity AG als Immobiliendienstleister ohne eigenes Bestandsvermögen deutlich besser wieder als der IFRS-Abschluss. Der große Aufwand im Zusammenhang mit der Erstellung eines IFRS-Abschlusses rechtfertigt aus Sicht des Vorstandes nicht den Nutzen für die Aktionäre.



Der Vorstand hat deshalb nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung auch die Entscheidung zum Verbleib im Freiverkehr getroffen und Pläne für einen Wechsel in den Prime Standard beendet. Diese Entscheidung reflektiert nach Überzeugung des Vorstands die unverändert stabile Aktionärsstruktur mit starken Ankeraktionären und einem auch für die Zukunft erwarteten niedrigen Streubesitz.



Das Tochterunternehmen PREOS Global Office Real Estate & Technology AG berichtet als Bestandshalter von Immobilien unverändert auf Basis der IFRS-Richtlinien. Insgesamt wird so den eigenständigen Geschäftsmodellen beider Gesellschaften mit klarem Profil entsprochen und die Voraussetzung für weiteres Wachstum gelegt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



'Unser Geschäftsmodell und unsere Struktur haben sich bewährt. Die publity AG ist ein reiner Asset Manager und Immobiliendienstleister, dessen Leistungsfähigkeit durch die HGB-Rechnungslegung bestens reflektiert wird. Unsere Mehrheitsbeteiligung PREOS Global Office Real Estate & Technology AG berichtet dagegen als Bestandshalter von Immobilien unverändert auf Basis der IFRS-Richtlinien. Das reflektiert die eigenständigen Geschäftsmodelle beider Gesellschaften mit klaren Profilen. Wir informieren den Kapitalmarkt somit transparent und kosteneffizient.', sagte Frank Schneider, Vorstandsvorsitzender der publity AG. Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig

Telefon: +49 69 905505-56

E-Mail: publity@edicto.de Über publity

Die publity AG ('publity') ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. 10.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de