Seit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse befindet sich die Nel ASA-Aktie auf dem Weg nach unten. -13 Prozent am Dienstag, -11% am Donnerstag und heute schon wieder ein Minus von rund zehn Prozent. Unter dem Strich rutschte die Aktie von 2,46 Euro am Montag auf mittlerweile 1,77 Euro. Doch jetzt naht Rettung, denn Branchenkollege Plug Power veröffentlicht morgen seine Zahlen. Was komisch klingt, ...

