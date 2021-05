Die börsengelistete Wolftank-Adisa Holding AG will sich auf der Hauptversammlung am 10. Juni 2021 eine nominelle Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 2.655.112,00 auf 3.982.668,00 Euro genehmigen lassen. Die Kapitalerhöhung soll durch Umwandlung von Rücklagen und Ausgabe von 2.655.112 Stück neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien erfolgen, sodass weiterhin auf jede Stückaktie ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 entfällt. Die Aktionäre erhalten die neuen Aktien im Verhältnis 1:2 automatisch und kostenlos auf ihren Depots eingebucht. Ziel der Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln ist es, die Liquidität der Aktien der Gesellschaft zu erhöhen. Durch die vorgeschlagene ...

