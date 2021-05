Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Agrana -0,73% auf 18,96, davor 5 Tage im Plus (6,11% Zuwachs von 18 auf 19,1), AMS -0,18% auf 16,67, davor 4 Tage im Plus (16,38% Zuwachs von 14,35 auf 16,7), Mayr-Melnhof +1,4% auf 173,6, davor 4 Tage im Minus (-2,73% Verlust von 176 auf 171,2), Rosgix -0,01% auf 2948,8, davor 3 Tage im Plus (0,15% Zuwachs von 2944,52 auf 2948,98), Marinomed Biotech +0,81% auf 125, davor 3 Tage im Minus (-5,34% Verlust von 131 auf 124). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (3 Plätze gutgemacht, von 15 auf 12); dazu, OMV (+1, von 3 auf 2), Österreichische Post (-1, von 2 auf 3), SBO (+1, von 9 auf 8), AT&S (-1, von 8 auf 9), Andritz (+1, von 11 auf 10), Bawag (-1, von 10 auf 11), CA Immo (-1, von 12 auf 13), RBI (-1, von 13 auf 14), ...

