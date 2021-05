Eine klare Verbesserung erreichte der heimische Markt zum Wochenauftakt, der ATX konnte sich deutlich besser als das europäische Umfeld schlagen und mit einem Plus von 1,4% aus dem Handel gehen. In Wien war die Stimmung nach den US-Arbeitsmarktdaten und der damit geringeren Furcht vor steigenden Leitzinsen deutlich aufgehellt. Auch dass das Sentix-Investorenvertrauen in der Eurozone die Erwartungen übertraf und auf den höchsten Stand seit März 2018 klettern konnte, trug wesentlich zum Optimismus bei. Ansonsten gab es nur wenige Nachrichten zu den einzelnen Unternehmen, lediglich einige Analysten meldeten sich zu Wort, so hob Goldman Sachs das Kursziel für Andritz von 48,0 Euro auf 52,0 Euro an und behielt die Anlageempfehlung "Buy" unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...