Die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers sind endgültig am Boden der Tatsachen angelangt. Denn heute muss die Aktie erneut einen großen Verlust hinnehmen und es scheint aktuell keine Besserung in Sicht. Ist hier überhaupt noch was zu retten?

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien sorgen momentan für die größten Unstimmigkeiten an der Börse. Deshalb haben wir einen neuen brandaktuellen Sonderreport für Sie, welcher aktuell noch kostenlos verfügbar ist. Darin geben wir eine Analyse zu den Wasserstoff-Aktien mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...