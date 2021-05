Der Telekomanbieter und Internetdienstleister United Internet ist besser als von Experten erwartet in das neue Jahr gestartet. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um knapp fünf Prozent auf fast 1,4 Milliarden Euro, wie das im MDax -2,94% notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Erlöswachstum unter anderem daran, dass der Konzern mehr Verträge ...

