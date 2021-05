Der S&P500 ist am Vortag erneut an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart nach unten abgeprallt und bei 4.188 Punkten mit einem Abschlag von 1,04% aus dem Handel gegangen. Im frühen Handel notiert der S&P 500 am heutigen Dienstag bei 4.138 Punkten tiefer. Am Vortag wurde im Wochenchart die Lage im S&P 500 an der oberen Begrenzung des langfristigen Trendkanals aufgezeigt. Hier war der S&P 500 bereits ...

