Was für ein Tag für den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power. Nach der Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen ging der Kurs in Europa zunächst deutlich in die Knie. Obwohl das Unternehmen Rekordzahlen avisiert (die konkreten Zahlen folgen noch) und die Umsätze im Vorjahresvergleich um mehr als 50 Prozent steigern will, fiel die Aktie zeitweise um über vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...