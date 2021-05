Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr -0,69% auf 17,3, davor 8 Tage im Plus (14,61% Zuwachs von 15,2 auf 17,42), Strabag -1,63% auf 36,3, davor 8 Tage im Plus (18,65% Zuwachs von 31,1 auf 36,9), EVN -1,63% auf 19,28, davor 5 Tage im Plus (3,38% Zuwachs von 18,96 auf 19,6), ATX TR -0,74% auf 6638,7, davor 4 Tage im Plus (4,48% Zuwachs von 6401,01 auf 6688,08), voestalpine -1,99% auf 37,48, davor 4 Tage im Plus (6,52% Zuwachs von 35,9 auf 38,24), Bawag -1,65% auf 45,24, davor 4 Tage im Plus (4,88% Zuwachs von 43,86 auf 46), Immofinanz -1,52% auf 17,45, davor 4 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von 17,33 auf 17,72), Österreichische Post -0,13% auf 38,9, davor 4 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 37,3 auf 38,95), Uniqa -1,92% auf 7,16, davor 4 Tage im Plus (7,67% Zuwachs von 6,78 auf 7,3), ...

