Aktien: Biontech impft sich zur Milliarden-Marke - Aktie am Rekordhoch

Anzeige / Werbung Die Corona-Krise ist noch nicht erledigt, auch wenn in den USA und Europa die Fallzahlen deutlich zurückgehen. Immer mehr Menschen lassen sich gegen Covid-19 impfen, Biontech profitiert davon. Das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech fährt momentan die Erfolge seiner Corona-Impfstoffforschung ein. Der an der Nasdaq gelistete Konzern lässt dank der zunehmenden Impfraten in Europa und in den USA die Verlustzone hinter sich - deutlich. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Nach eigenen Angaben erzielte Biontech im ersten Quartal 2021 einen Nettogewinn in Höhe von etwa 1,1 Milliarden Euro nach einem Verlust von 53,4 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der Umsatz vervielfachte sich binnen eines Jahres auf 2,05 Milliarden Euro von 27,7 Millionen Euro. Das Mainzer Unternehmen, mit seiner mRNA-Technologie direkter Konkurrent von Moderna und Curevac, peilt nun für das Gesamtjahr einen Erlös von 12,4 Milliarden Euro an. Die Prognose basiert laut Biontech auf derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über rund 1,8 Milliarden Impfdosen für 2021. Sollten weitere Verträge abgeschlossen werden, würde weiterer Umsatz generiert. Biontech-Aktie auf Kurs Die Aktie von Biontech ist nach dem deutlichen Anstieg seit April in eine volatile Seitwärtsphase übergegangen. Tagesschwankungen von 10 Prozent und mehr sind zuletzt keine Seltenheit mehr gewesen. Doch der Aufwärtstrend bleibt intakt und das Rekordhoch oberhalb von 210 Dollar ist nach wie vor in Reichweite. Die nächste Unterstützung befindet sich bei rund 175 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )