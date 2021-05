Der Pharmaverpackungs-Spezialist Faller plant im Juni eine digitale Roadshow. Interessierte können dort kostenlos an Fachvorträgen, Experten-Talks und Live-Produktdemos im Pharmabereich teilnehmen. In den vergangenen Jahren fand die Roadshow im Rahmen von Vor-Ort-Terminen in ganz Europa statt. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet: "Nachhaltige Verpackungskonzepte für die Pharmaindustrie: Flexibel - zukunftsweisend - sicher". Die Roadshow 2021 wird an insgesamt fünf Terminen am 10., 15. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...