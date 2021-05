Für den heimischen Markt ging es am Dienstag nach unten, das Minus von 0,7% für den ATX fiel aber im Vergleich zu den großen europäischen Börsen relativ gering aus. Auch in Wien waren es die Inflationssorgen, die immer stärker in den Mittelpunkt rücken, wenngleich die Ängste in den Augen vieler doch noch übertrieben sind. Hauptauslöser für den Rückgang gestern war das Barometer für die langfristigen Inflationserwartungen in der Eurozone, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, der auf einen Wert von 1,6075 Prozent kletterte, womit erstmals seit Dezember 2018 die Marke von 1,6 Prozent übertroffen wurde. Diese Zahl bedeutet, dass zwischen 2026 und 2031 eine Inflationsrate von durchschnittlich etwas mehr als 1,6 ...

