Laut Raiffeisen Research konnten die vorgelegten Zahlen von Wienerberger im Wesentlichen die Analystenprognosen erfüllen. Betreffend des Marktausblicks zeigte sich der Konzern etwas optimistischer für Westeuropa. So sollen die Bereiche Neubau und Infrastruktur stabil bleiben (dies wird auch für die CEE-Region angenommen). Zuvor war man von einem leichten Volumenrückgang ausgegangen. Wachstum wird weiterhin im Renovierungsmarkt prognostiziert. Unverändert zuversichtlich sei der Ausblick auch für die Nachfrageentwicklung in Nordamerika, so die Analysten. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen für Wienerberger lautet "Kauf". Die ebenfalls heute vorgelegten Zahlen von Verbund lagen aufgrund einer im Jahresergleich um zehn Prozentpunkte niedrigeren ...

