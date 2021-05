++ Gemischter Handel in Europa ++ DE30 testet Nackenlinie des Doppelboden-Musters ++ Merck, Bayer, Allianz und Deutsche Telekom berichten über Q1-Ergebnisse ++ Die Aktienmärkte in Europa werden gemischt gehandelt. Während die europäischen Index-Futures über Nacht zusammen mit den asiatischen Aktien fielen, begann sich die Situation zu verbessern, als sich der Start der europäischen Kassasitzung näherte. Die Mehrheit der Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa notieren in der Nähe der gestrigen Schlusskurse. Der britische FTSE 100 (UK100) übertrifft die Erwartungen und gewinnt 0,5%, während der polnische WIG20 (W20) zurückbleibt und um 0,6% fällt. Quelle: xStation 5 Der DE30 bildete einen Doppelboden bei etwa 15.000 Punkten aus. Es folgte eine starke Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...