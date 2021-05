Der Energieversorger RWE will an seinem Hürther Standort Knapsacker Hügel bis 2025 eine erste Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm in Betrieb nehmen. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat das Projekt die nordrhein-westfälische Landesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Düsseldorfer Landtag. Gegenüber EUWID hat der Kraftwerksbetreiber nun Details zur geplanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...