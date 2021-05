Die NTT Corporation (NTT)(TOKYO:9432) freut sich, die Gründung einer Tochtergesellschaft in Israel bekannt zu geben. Ziel ist es, israelische Spitzentechnologie in die NTT-Gruppe einzusetzen und so neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.

1. Hintergrund

Israel ist der Ort, an dem einige der fortschrittlichsten Technologien der Welt entwickelt werden, die Wiege vieler erfolgreicher Technologie-Startups und es beherbergt die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vieler globaler Unternehmen. NTT hat beschlossen, in Israel zu investieren, indem sie ein neues Unternehmen gründen, das den Zugang zu diesen Spitzentechnologien und Startups für zukünftige NTT-Produkte und Dienstleistungen ermöglicht.

2. Übersicht

Im Juli 2021 wird NTT eine neue israelische Tochtergesellschaft unter dem Dach von NTT gründen (Firmenname: NTT Innovation Laboratory Israel Ltd. [vorläufig], Präsident CEO: Noa Asher). Dieses Unternehmen wird ein Ökosystem ermöglichen und die Gründung neuer Unternehmen durch Synergien zwischen israelischen Unternehmen und der NTT-Gruppe unterstützen. Wir werden gezielt neue Geschäfte entwickeln, indem wir die Beziehungen zu Startups, Risikokapitalfirmen und globalen Unternehmen in Israel stärken.

3. Unternehmensprofil (Plan)

(1) Firmenname: NTT Innovation Laboratory Israel Ltd.

(2) Standort: Tel Aviv, Israel

(3) Vertreter: Noa Asher

(4) Geschäftstätigkeit: Business Intelligence, Umfragen, Forschung, Informationsbereitstellung, Beratung in Bezug auf globale technologische Trends

(5) Kapital: 500.000 USD

(6) Aktionäre und Eigentumsquote: NTT, 100%

(7) Anzahl der Mitarbeiter: 5 (zum Zeitpunkt der Gründung)

(8) Gründung: Juli 2021

4. Biographie von Noa Asher

2014 -2020 Wirtschaftsminister der Botschaft von Israel in Japan

2002 -2014 Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie für Israel

2010 -2011 Absolvent der Harvard Kennedy School (MPA)

2000 -2002 Tel Aviv University (MBA)

1993 -1997 Jerusalem University (LLB)

Über NTT

Bei NTT glauben wir an die Lösung sozialer Probleme durch unsere Geschäftstätigkeit, indem wir dauerhaft Technologie einsetzen. Wir helfen unseren Kunden, ihr Wachstum zu beschleunigen und Innovationen für aktuelle und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Unsere Dienstleistungen umfassen digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Arbeitsplatz, Cloud, Rechenzentren und Netzwerke, die alle durch unsere fundierte Branchenkenntnis und Innovation unterstützt werden. Als einer der globalen Top-5-Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen sind unsere vielfältigen Teams in über 80 Ländern und Regionen tätig und erbringen Dienstleistungen für über 190 dieser Länder. Wir betreuen über 80 der Fortune Global 100-Unternehmen und tausende andere Kunden und Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über NTT finden Sie auf www.global.ntt/.

