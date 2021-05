Heute eine Frage an die Nationalbank (Mail wurde geschickt):"Die Anleihen-Ankaufprogramme der EZB zur Stabilisierung der Finanzsysteme fallen ja unter die "Unkonventionellen Massnahmen". Nun ist es so, dass jedes EZB-Mitglied "eigene" Staatsanleihen rückkauft, dies nie am Primärmarkt, sondern nur Sekundärmarkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun die Frage: Hat Österreich eigentlich auch Anleihen über Pari rückgekauft in den vergangenen Quartalen? Und wenn ja, was war der höchste Preis, der für einen Ankauf bezahlt wurde?" (Der Input von gabb Wissen für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)

Den vollständigen Artikel lesen ...